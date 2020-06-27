البرازيل توقع اتفاقا لإنتاج لقاح لعلاج كورونا

أعلنت البرازيل أنها وقعت اتفاقا بقيمة 127 مليون دولار للبدء في إنتاج لقاح تجريبي تطوره شركة "أسترازينيكا" لصناعة الأدوية وأظهر نتائج واعدة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال إلسيو فرانكو، المسؤول الثاني بقطاع الصحة العامة في البرازيل، في مؤتمر صحفي إن البلاد ستنتج مبدئيا نحو 30 مليون جرعة من اللقاح، وسيجري

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إنتاج نصف الكمية بحلول ديسمبر ونصفها الآخر بحلول يناير المقبل.

وتعد البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا في العالم بجائحة كورونا، إذ سجلت أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة مؤكدة حتى أمس الجمعة، وأكثر من 55 ألف وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت أن لقاح أسترازينيكا يعد الأبرز في العالم والأكثر تقدما من حيث التطوير ليحصل على ترخيص ويصبح لقاحا رسميا للوقاية من المرض.

وتجري شركة أسترازينيكا البريطانية بالفعل تجارب سريرية واسعة النطاق وفي مراحل متوسطة على اللقاح الذي طوره باحثون في جامعة أكسفورد.

وكان وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، أعلن بوقت سابق أن إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وقعت عقدا مع شركة "أسترازينيكا" لإنتاج لقاح ناجح ضد فيروس كورونا.