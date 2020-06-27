إيران تطلق حملة "ضع الكمامة" للحد من تفشي كورونا

أطلقت إيران حملة لتحفيز السكان على استخدام الكمامات، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد زيادة حادة في عدد حالات الإصابة والوفاة الناجمة عن فيروس كورونا.

وقال نائب وزير الصحة إيرج حريرجي إن 120 شخصا أصيبوا في إحدى المحافظات بعد حضور حفل زفاف، دون أن يذكر اسم المحافظة.

ولدى إطلاقه حملة باسم "ضع الكمامة"، حث

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حريرجي المواطنين، وخصوصا الشبان، على أن يأخذوا المرض على محمل الجد، قائلا: "في بلدنا، يصيب فيروس كورونا شخصا واحدا كل 33 ثانية، ويودي بحياة شخص كل 13 دقيقة".

وأضاف "أناشد الناس، وبطريقة ودية، أن يتعاونوا في الالتزام بالبروتوكولات الطبية من أجل أنفسهم

ومن أجل الآخرين"، مشيرا إلى أن "وضع الكمامة يقلل من مخاطر انتشار الفيروس بنسبة 85 %".

ووضع الكمامة لتجنب انتشار الفيروس ليس إلزاميا في إيران حيث لا يتم الالتزام بالإرشادات على نطاق واسع.

وكانت إيران إحدى أولى الدول الأكثر تضررا من الوباء. ومنذ الرفع التدريجي لقيود وقف انتشاره، زادت الحالات مرة أخرى إذ تجاوز عدد الوفيات اليومية 100 حالة على مدى الأيام التسعة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ شهرين.