227 إصابة جديدة بكورونا في صربيا خلال يوم

أفادت وزارة الصحة الصربية، بأنه تم الكشف عن 227 مريضا من المصابين بمرض كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وخلالذلك توفي مريضان بسبب هذا المرض.
وأضافت الصحة الصربية، اليوم السبت: "خلال الساعاتالأربع والعشرين الماضية، تم اكتشاف 227 مصابا جديدا بالمرض، وبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الوباء 13792. وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بسبب المرض، 267 شخصا"
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