16 ألف حالة مصابة بكورونا في أذربيجان

ارتفع عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان، خلال الـ24 ساعة الأخيرة بمقدار 521 حالة، أي بأكثر من 4 إصابات بالمقارنة مع اليوم الذي سبقه، وتوفي بسبب المرض خلال اليوم الماضي، 7 أشخاص.

وقال مركز العمليات الخاص بكوفيد-19، لمجلس وزراء في الجمهورية، اليوم: "وصل العدد

الإجمالي للمصابين بالمرض إلى 15890 حالة، وعدد الوفيات الإجمالي إلى 193 حالة".

وبشكل عام تعافى من المرض، 8719 حالة أو 54.9% من العدد الإجمالي للمصابين.

وأشار أحدث إحصاء نشرته وكالة "رويترز" اليوم السبت، إلى أن أكثر من 9.86

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مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 494351 شخصا توفوا جراء الوباء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دولة ومنطقة منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 125009 حالات وفاة ومليونين و479763 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 55961 حالة وفاة ومليون 274974 حالة إصابة.