تواصل التأييد الدولي لخفض عدد الحجيج

تواصلت ردود الفعل الدولية المؤيدة لقرار المملكة بإقامة الحج هذا العام بعدد محدود جداً للراغبين في أداء المناسك من المواطنين ومختلف الجنسيات من المقيمين. وأكدت العديد من الدول أن القرار يساهم في المحافظة على أرواح الحجاج والمعتمرين، ويتوافق مع تعاليم الإسلام في عدم إلقاء النفس إلى التهلكة، ويتسق مع مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة التي أكدت على حفظ النفس البشرية.

تجمعات وحشود

أشادت الحكومة النيجرية بقرار المملكة، وأوضحت رئاسة الحكومة النيجرية، في بيان لها، أن هذا القرار جاء في إطار جهود المملكة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومخاطره في العالم.

ورأت في القرار حفاظًا على الأمن الصحي العالمي خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول، وللحد من خطورة تفشي العدوى في التنقلات بين دول العالم والتجمعات والحشود البشرية التي يصعب توفير التباعد الاجتماعي الآمن بين أفرادها.

قرارات محورية

أشاد 82 من العلماء والمشايخ رؤساء المنظمات والجامعات والجمعيات والمراكز الإسلامية وكبار الدعاة بجمهورية إندونيسيا، بالقرار، ووصفوه بأنه تاريخي ويحمل في طياته كل معاني المسؤولية والعناية في الأخذ بالأسباب المشروعة لحماية قاصدي الحرمين من هذا الوباء.

جاء ذلك في برقيات وبيانات تلقاها مكتب الملحق الديني بسفارة المملكة في جاكرتا التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأكدوا أن المسلمين في كل مكان من أنحاء العالم قد دأبوا على مثل هذه القرارات المحورية من قيادة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والحرص على توفير الأمن والسلامة لهم طوال عقود من الزمان مضت وما زالت حافلة بالعطاءات الخيرة.

مقاصد الشريعة

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أعلنت إدارة الإفتاء بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، في بيان تلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوقيع المفتي العام للجمهورية الشيخ أحمد النور محمد الحلو، أن القرار جاء متوافقاً مع قواعد الدين الإسلامي في المحافظة على النفس البشرية التي هي من أجل مقاصد الشريعة الإسلامية وجاءت في المرتبة الثانية من الكليات الخمسة التي أجمعت الملل على حفظها.

تدابير وقائية

أكد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية الجابون إسماعيل حسين أوسا، أن قرار تعليق المملكة للحج الخارجي لهذا العام يؤكد حرص بلاد الحرمين الشريفين على مراعاة مصالح العباد والبلاد.

وشدد في بيان له أن المملكة تراعي سلامة العالمين توافقًا مع مقاصد الشريعة العظمى من حفظ الأنفس التي هي من أهم مقاصد الإسلام، وذلك باتخاذها كل التدابير الوقائية اللازمة منذ إعلان الوباء.

تأييد كامل

أعرب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية إثيوبيا عن تأييده الكامل لقرار المملكة، وأفاد أن هذا القرار يأتي من حرص حكومة المملكة على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحي.