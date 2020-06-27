عيادات مركز الملك تواصل تقديم خدماتها للاجئين السوريين

أدوية وأشعة
راجع العيادات 193 مريضا بمختلف الحالات، حيث استقبلت عيادات الطب العام 58 مستفيدا، وعيادة الأطفال 56 طفلا عوينوا وصُرف الدواء اللازم لهم، فيما راجع قسم الطوارئ 17 مريضا، كما استقبل 37 مريضة في العيادات النسوية وعوين وفُحصن وصُرفت الأدوية اللازمة لهن، واستقبلت عيادة الأسنان 19 مريضا، كذلك أجريت 11 صورة أشعة لـ8 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 163 وصفة طبية.
مخبز الأمل
أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المرحلة الثانية من مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار شمال لبنان، بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء.
ووزع المخبز الخيري 6 آلاف ربطة خبز يوميا مجانا، على الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية.
يذكر أن المركز وقع في وقت سابق اتفاقية لتمديد المشروع لمرحلة ثانية تستمر 6 أشهر.
ويهدف المشروع إلى توزيع ربطتي خبز يوميا لكل أسرة يستفيد منها 15000 فرد بواقع 3000 عائلة، يشمل 2100 أسرة سورية، و450 أسرة لبنانية، و450 أسرة فلسطينية.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة في المركز لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.
مراجعون
193 مريضا بمختلف الحالات
عيادات الطب العام 58
عيادة الأطفال 56
قسم الطوارئ 17
عيادة الأسنان 19
163 وصفة طبية
37 مريضة في العيادات النسوية
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