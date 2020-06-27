قطر تتعهد بـ 30 مليون دولار من أجل تسريع لقاحات ومعدات فحص وعلاج كورونا

أعلن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم السبت عن تعهد بلاده بتقديم عشرة ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية ”لدعم التوصل السريع لإيجاد معدات لفحص وعلاج وتوفير لقاح لفيروس كورونا“ . وقال الوزير إن هذه المساهمة ستكون إضافة لعشرين مليون دولار مقدمة للتحالف العالمي للقاحات. كان التحالف الذي تقوده منظمة الصحة العالمية قد دعا جهات مانحة من القطاعين الحكومي والخاص إلى المساعدة في جمع 31.3 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرا المقبلة لتطوير علاجات ولقاحات لمكافحة مرض كوفيد-19. رويترز

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