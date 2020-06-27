قال المتحدث باسم حرس الحدود السعودي، يوم السبت، إن السعودية أجبرت ثلاثة قوارب إيرانية على التراجع بعيدا عن مياهها بعد أن أطلقت عليها طلقات تحذيرية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث قوله في بيان ”رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية، حيث تم على الفور متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوي“.
وتابع البيان ”وفقاً للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية، مما نتج عن ذلك إجبارها على إعادة إدراجها“.
رويترز
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تقول إنها أبعدت ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.