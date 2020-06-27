حرس الحدود السعودي: رصد ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية وإجبارها على التراجع

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وقال حرس الحدود السعودي، في بيان أصدره اليوم السبت ونقلته وكالة “واس” السعودية الرسمية: “عند الساعة 18.30 من يوم الخميس… رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية”.
وأضاف البيان: “تم على الفور متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب. ووفقا للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية، مما نتج عن ذلك إجبارها على إعادة إدراجها”.
وتابع البيان السعودي أن “حرس الحدود يؤكد أنه لن يسمح بأي تجاوزات في مياه المملكة”.
ويأتي ذلك بعد أن قال قائد القوات البحرية الإيرانية في محافظة بوشهر، ولي الله رضائي نجاد، أمس الجمعة، إن خفر السواحل السعودي أطلق النار تجاه صيادين إيرانيين تجاوزوا الحدود البحرية بين البلدين في مياه الخليج.
وأضاف أن أنه لم يتم الإبلاغ عن وجود أي جرحى أو قتلى في الحادثة، مضيفا أنه سيجري الإعلان عن تفاصيل الحادثة بمجرد انتهاء التحقيقات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.