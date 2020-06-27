كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي يستعرض سحب قوات من ألمانيا.. الأثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأثنين المقبل خطة مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، لسحب عدد من القوات الأمريكية في المانيا، ليتم نشرها في شرق أوروبا.

وقال جوناثان هوفمان، المتحدث باسم البنتاجون، إن إسبر "التقى ترامب الأربعاء الماضي، لمناقشة وجودنا في أوروبا"، مضيفا أنه " سيعرض الإثنين خيارات تتناول الوجود العسكري في ألمانيا".

وأفاد مسؤولان في البنتاجون بأن الخطة تتمثل في خفض عدد القوات المنتشرة في ألمانيا إلى 25 ألف جندي، الأمر الذي كان أعلنه ترامب في 15 يونيوحزيران، ما يعني تقليصا بواقع نحو 9500 عنصر.

وأوضح المسؤولان، رافضين كشف هويتهما، أن بعض هؤلاء سيعودون إلى الولايات المتحدة فيما سيتم إرسال البعض الآخر إلى دول أخرى في أوروبا الشرقية.

لكنهما لم يحددا الدول التي يمكن أن تنتشر فيها القوات الأمريكية لأن ذلك يندرج ضمن الخيارات التي ستعرض أمام ترامب الإثنين المقبل.

لكن الرئيس الأمريكي أكد الأربعاء الماضي، خلال استقباله الرئيس البولندي أندريه دودا، في البيت الابيض أن "بولندا ستكون بين الأماكن الأخرى في أوروبا".

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ووعد حلف شمال الأطلسي "الناتو" روسيا عام 1997 بعدم إقامة قواعد دائمة في دول شرق أوروبا، لكن أمريكا ترى أن ضم القرم والنزاع المستمر في أوكرانيا يعفيان الحلف من هذا الوعد.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9،985 مليون إصابة، بينهم أكثر من 498 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5،407 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

