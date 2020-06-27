بعدما خطبت وده كبريات الفرق العالمية.. ريال مدريد “يضع” خطة لتحديد مستقبل نجم “الأسود”

كشفت صحيفة “ماركا”، الاسبانية المتخصصة والواسعة الانتشار، خطة فريق ريال مدريد لتحديد مستقبل لاعبه المغربي أشرف حكيمي، المعار إلى فريق بروسيا دورتموند الألماني، عقب تقاطر العديد من العروض للاستفادة من خدماته.

وشدد المصدر ذاته على كون مسؤولي الفريق الملكي سيجالسون اللاعب حكيمي لمناقشته في الموضوع، ثم سيعقدون اجتماعا مع الطاقم التقني للريال بقيادة المدرب زيدان لمعرفة موقفه، وذلك قبل مناقشة العروض التي توصلوا بها، أبرزها عرض فريق انتر ميلان الايطالي.

وأوضح المصدر ذاته أن القرار الأول والأخير بخصوص رحيل حكيمي أو بقائه بيد إدارة الفريق على اعتبار أن العقد الذي يربطهما يمتد إلى غاية 30 يونيو من سنة 2023.

وتحدثت تقارير إعلامية إيطالية عن تقدم فريق الإنتر بعرض لضم حكيمي حددته في 40 مليون أورو، علما أن هناك مجموعة من الفرق التي عبرت عن رغبتها في ضمه أبرزها بايرن ميونيخ، يوفنتوس، تشيلسي، أرسنال وتوتنهام.