كورونا في البلدات العربية: ارتفاع عدد الإصابات بوتيرة متسارعة ودعوات للانضباط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس بلدية رهط، فايز أبو صبيهان، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلده.

وقال رئيس بلدية باقة الغربية، رائد دقة، من خلال شريط فيديو إن "أعداد المصابين بكورونا بازدياد مقلق، باقتنا أمام خطر الإغلاق التام، ووصل العدد الإجمالي للإصابات في البلدة إلى 82 حالة".

وأشار رئيس بلدية باقة الغربيّة من خلال صفحة بلدية باقة الغربيّة في موقع "فيسبوك" إلى أن "عدد مصابي كورونا في المدينة وصل إلى 82 شخصا، وهناك مناشدة مستمرة للحفاظ على التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة".

وقال دقة "علينا الانضباط بالتعليمات، والحفاظ على صحتنا جميعًا قبل خروج الأمور عن السيطرة".

وناشد دقة أهالي البلدة بعدم الاستهتار وأخذ الأمور بصورة جدية وخاصة بأن الوباء العالمي دون آفاق لحلول قريبة.

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية مساء اليوم السبت، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:

رهط: المصابون 271، المتعافون 87.

عرعرة النقب: المصابون 253، المتعافون 49.

حورة: المصابون 218، المتعافون 169.

دير الأسد: المصابون 153، المتعافون 148.

أم الفحم: المصابون 117، المتعافون 81.

باقة الغربية: المصابون 102، المتعافون 22.

الطيبة: المصابون 56، المتعافون 49.

جت المثلث: المصابون 47، المتعافون 24.

اللقية: المصابون 24، المتعافون 7.

عرعرة المثلث: المصابون 20، المتعافون 3.

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طلعة عارة: المصابون 22، المتعافون 8. *آخر تحديث من مساء يوم الخميس (25/06)

كفر قرع: المصابون 27، المتعافون 12.

البعنة: المصابون 40، المتعافون 32.

شفاعمرو: المصابون 18، المتعافون 7.

البقيعة: المصابون 15، المتعافون 15.

جسر الزرقاء: المصابون 47، المتعافون 42.

الفريديس: المصابون 15، المتعافون 11.

دبورية: المصابون 34، المتعافون 32.

الناصرة: المصابون 27، المتعافون 19.

طمرة: المصابون 25، المتعافون 21.

كفر قاسم: المصابون 34، المتعافون 17.

كفر كنا: المصابون 17 المتعافون 15.

قلنسوة: المصابون 16، المتعافون 11.

مجد الكروم: المصابون 23، المتعافون 20.

الطيرة: المصابون 31، المتعافون 7.

كسيفة: المصابون 18، المتعافون 10.