شاهد .. حصاد ربع قرن من الانقلاب في قطر

السبت 27 يونيو 2020

لازالت الخيبات تتولى على قطر بعد مرور ربع قرن من إنقلاب أمير قطر حمد بن خليفة على والده .



Advertisements

وصدم انقلاب الدوحة مجلس التعاون الخليجي، فتوجس أعضاؤه، وكانوا على حق وما هي إلا أشهر قليلة حتى بدأت ملامح السياسة القطرية بالظهور، تزامنا مع إطلاق لسانها الإعلامي البذيء، قناة الجزيرة.

وتنصلت الدوحة من الاتفاقات، وأضرّت بالإجماع الخليجي والقرار السياسي الموحد، ثم ما لبثت أن بدأت بافتعال المشاكل الاعلامية والحدودية مع البحرين ثم السعودية والإمارات