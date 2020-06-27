- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جنديين في هجوم إرهابي شرقي مالي والان مع التفاصيل
السبت 27 يونيو 2020
أعلن الجيش المالي اليوم السبت، مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين، في هجوم إرهابي جنوب شرقي البلاد.
وقال القوات المسلحة المالية في بيان، إن المسلحين استهدفوا موقعا عسكريا في قرية دينانغورو بالقرب من حدود بوركينا فاسو في جنوب شرقي البلاد، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
ودخلت مالي، التي تعد أحدى أفقر دول العالم، في نزاع دام منذ العام 2012، حين خاضت ميليشيات الطوارق والإرهابيون تمردا في شمال البلاد.
وامتدّ العنف لاحقًا إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، ما أدى إلى اندلاع توترات عرقية في المنطقة، والتي أودت بحياة آلاف الجنود والمدنيين، فيما اضطر مئات الآلاف إلى الفرار من منازلهم.
ولا تزال مساحات واسعة من البلاد خارج سيطرة الحكومة المالية، رغم نشر آلاف من عناصر القوات الفرنسية وقوة الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يجتمع رئيسا مالي وفرنسا في موريتانيا الثلاثاء المقبل، لمناقشة الوضع الأمني في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل جنديين في هجوم إرهابي شرقي مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.