شكرا لقرائتكم خبر عن 244 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المغرب 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة إلى 11877. وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد الوفيات ارتفع إلى 220 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8723 بعد تعافي 67 شخصاً آخرين.

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