الاحتلال يشن قصفا صاروخيا ومدفعيا شرق غزة .. الفلسطينيون يدعون لتدخل دولي للإفراج عن جثامين الشهداء

في السياسة 27 يونيو,2020 نسخة للطباعة

القدس المحتلة ـ وكالات: دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إلى تدخل دولي للإفراج عن جثامين شهداء فلسطينيين يحتجزهم الاحتلال ويرفض السماح بدفنهم.

وأشار عريقات، في بيان نشره على حسابه في تويتر، إلى حالة الشاب أحمد عريقات الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز عسكري في الضفة الغربية يوم الثلاثاء الماضي.

وقال: ”لليوم الخامس على التوالي تواصل سلطات الاحتلال اعتقال الجثمان الطاهر للشهيد أحمد عريقات، ولا يسمحون لنا بدفنه كما يفعل كل البشر عند موت أحبتهم”.

وأضاف: “تم إعدام أحمد بدم بارد، هذه ليس قيم الإنسانية، وهذه ليست أخلاق البشر، ساعدونا للإفراج عن الجثامين الطاهرة للشهداء”.

وأصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الليلة قبل الماضية بيانا اتهمت فيه الاحتلال بالإمعان في قتل الفلسطينيين بغرض التصفية بعد حادثة قتل الشاب عريقات.

وأكدت اللجنة التنفيذية على “رفضها وإدانتها لاحتجاز جثمان الشهيد وعدم تسليمه إلى عائلته إلى جانب مئات جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال، وفي ما يسمى مقابر الأرقام، في استهتار لكل القيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية”.

إلى ذلك قصفت طائرة حربية ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، أرضا خالية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وموقعا شرق مدينة غزة.

وأفادت الأنباء، أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخ واحد على الأقل، أرضا شرق مدينة دير البلح وأحدثت حفرة عميقة في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين في المنطقة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي موقعا بقذيفتين على الأقل شمال شرق مدينة غزة، وتحديدا قرب مقبرة الشهداء شرق المدينة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين في المكان.

وقصفت طائرات الاحتلال موقعين في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بصاروخين، ما أدى إلى تدميرهما واشتعال النيران فيهما وإلحاق أضرار بالممتلكات المجاورة للاستهداف.

كما استهدفت طائرات الاحتلال، بثلاثة صواريخ، موقعا وسط قطاع غزة، وموقعا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.