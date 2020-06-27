الرئيس اليمني: الاحتكام إلى السلاح والقوة لن يكون مقبولا

صنعاء ـ د.ب.أ: أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن الاحتكام إلى السلاح والقوة لتحقيق مكاسب شخصية، أو تمرير مشاريع فئوية، أو مناطقية أو حزبية “لن يكون مقبولا، ولن يحقق لأصحابه هدفا أو غاية”. ونقلت كالة الأنباء الرسمية”سبأ” عن هادي قوله، خلال اجتماع عقده أمس في الرياض، بهيئة مستشاريه وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب، للوقوف على مستجدات الأوضاع بالساحة اليمنية: ”سيكون شعبنا اليمني حاضرا دائما للدفاع عن نظامه الجمهوري، ومكتسباته الوطنية، ولا يمكن لأي قوة مهما كانت أن تنتصر على الشعب”. وأضاف أن غايتهم واضحة في يمن آمن ومستقر يعيش أبناؤه في ظل دولة عادلة رشيدة، مشيرا إلى أنهم حددوا لذلك نضالا وطنيا شريفا لاستعادة الدولة واستئناف المسار السياسي التوافقي الذي يقوم على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممية ذات الصلة.

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