العراق يحقق مع مسلحين على خلفية الهجمات الصاروخية

بغداد ـ وكالات: بدأت السلطات العراقية التحقيق مع مسلحين تم اعتقالهم على خلفية الهجمات الصاروخية ضد المصالح الأميركية.

ومنذ أكتوبر 2019، استهدف أكثر من 33 صاروخا منشآت عراقية تستضيف دبلوماسيين أو جنودا أجانب إضافة إلى السفارة الأميركية في بغداد، منها ستة هجمات خلال الأسبوعين الماضيين فقط.وليل الخميس الجمعة، نفّذت قوة النخبة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عمليات دهم استهدفت منفذي الهجمات. وقال مصدر حكومي ومسؤولان أمنيان إنه تم اعتقال 14 شخصا في منطقة الدورة في جنوب بغداد، ضبطوا وفي حوزتهم صواريخ معدة للإطلاق.

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