مدرب برشلونة: سننتظر أخطاء ريال مدريد

وخطف سيلتا فيجو نقطة ثمينة من برشلونة بعدما تعادلا بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الـ32 من عمر الدوري الإسباني

وقال سيتين، في تصريحات عقب المباراة: "سيلتا فيجو خاطر كثيرًا في الدقائق الأخيرة، وسجل هدفًا وحصل على نقطة".



وأضاف: "لم يكن ينبغي لنا الوصول إلى هذا الوضع، لأننا كنا متفوقين للغاية في الشوط الأول، وكان يجب أن نتقدم بفارق أكبر، كي نذهب إلى غرفة تغيير الملابس بأريحية أكثر".

وتابع: "المنافسة على اللقب؟ الأمر بات معقدًا، قبل عودة النشاط كنا متفوقين بفارق نقطتين، وفي حالة فوز ريال مدريد هذه الجولة سيحصل على هذه الميزة".

وأردف: "من الناحية النظرية، يجب أن نفوز بكل مبارياتنا وننتظر تعثر المنافس، وسنحاول الاستمرار في حصد النقاط ومواصلة الضغط".



ونوه: "ريكي بويج؟ لن أقارنه بميلو، كلاهما يشترك في الدور نفسه، أحيانًا يكون هذا أفضل من الثاني والعكس صحيح، كما أن هناك لاعبين آخرين يلعبون هناك وتعرضوا للإصابة، فمسألة اختيار اللاعبين صعبة، لكن علي أن أتخذ القرار".

وتطرق سيتين للحديث عن جلوس أنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء خلال مواجهة اليوم، موضحًا: "أنا لا يهمني سعر الصفقة سواء كان باهظًا أو رخيصًا".

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وأفاد: "الأسبوع الماضي سألتموني لماذا لم أبدأ بفاتي وبويج، وعندما بدأت بهما تسألوني لماذا لم أبدأ بجريزمان، هذه قرارت فنية وأتخذه ما آراه أفضل للفريق".

وبسؤاله عن فقدان النقاط خارج كامب نو، أجاب: "لا أستطيع أن أخبرك، يمكنني أن أقول ألف سبب، لكنني لا أعتقد بأي واحد منهم".

وأكمل: "نحاول الدفاع بامتلاك الكرة، في بعض الأحيان لا يمكنك مهاجمة الخصم لأنه يتكتل في الخلف، وبالتالي تتعجل أحيانًا، وأمام فريق لديه لاعبين جيدين مثل خصمنا اليوم قد يكلفك ذلك".

وواصل: "صحيح أننا نرغب في أن نكون أكثر صلابة في العديد من الجوانب، ولكننا نحاول الفوز ونلعب على أرض الخصم، وهذا يعطي أحيانًا خيارات للفريق المنافس".

وأتم: "أعتقد أن كرة القدم غير عادلة، لا أعتقد أن المخالفة التي احتسبت على بيكيه صحيحة، كما أن برشلونة فعل أشياء كثيرة بشكل جيد، كان ينبغي أن نفوز بهذه المباراة مع أريحية أكثر".

