مانشستر يونايتد يبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

شهد الشوط الأول مستويات سيئة من كلا الفريقين، وغابت فيه الخطورة الحقيقية على مرمى الشياطين الحمر وأصحاب الأرض إلا من كرة للوكاس روب الذي سدد رأسية قوية فوق المرمى في الدقيقة الـ 44.

ومع بداية الشوط الثاني سجل أوديون إيجالو الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد، بعدما حصل على الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها ببراعة في الدقيقة الـ 51.



كاد أصحاب الأرض أن يعادلوا النتيجة بعدها بدقائق إلا أن الكرة ارتطمت في أحد نجوم نوريتش وأخطأت المرمى.

جاء التعادل في الدقيقة الـ 75 من تسديدة قوية للنجم الشاب تود كانتويل، والذي فشل سيرخيو روميرو في التعامل معها لتسكن شباكه.

تصدى روميرو لكرة صعبة للغاية بحلول الدقيقة الـ 82 كادت أن تتحول للهدف الثاني، وتلتها كرة خطرة أخرى مرت بجوار المرمى.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله وتلقى تيم كلوزه بطاقة حمراء في نهاية اللقاء، واستمرت محاولات مانشستر يونايتد في الوقت الإضافي.



جاء الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، عن طريق اللاعب هاري ماجواير القادم من ليستر سيتي.

بهذه النتيجة يصعد مانشستر يونايتد لنصف النهائي، لينتظر بقية نتائج دور الـ 8 ونتيجة آخر قرعة في البطولة للموسم الجاري.

