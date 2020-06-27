برفقة مشاهير عالميين.. شاكيرا تحيي حفلا ضخما لتطوير لقاح ضد كورونا

انطلق منذ قليل حفل غنائي تحييه شاكيرا ومجموعة من نجوم الموسيقى والسينما والرياضة والسياسة وعروض الأزياء، لجمع مليارات الدولارات من التبرعات الخاصة والعامة لتطوير لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد والمساعدة في تقليل تأثير الوباء العالمي على المجتمعات المهمشة.
ويقام الحفل بالاشتراك بين منظمة "غلوبال سيتزن" والمفوضية الأوروبية.
ويهدف الحفل الخيري الذي يحمل اسم "غلوبال جول: يونايت فور أور فيوتشر" إلى جمع مليارات الدولارات في شكل تبرعات خاصة وعامة للإسهام في الحد من تأثير الجائحة على المجتمعات المهمشة.
وتقول فون دير لين إن أموال الحفل ستساعد في تطوير لقاح لفيروس "كورونا" المستجد، وتساعد على التأكد من مشاركته مع السكان الفقراء والمهمشين وهم الأشد تضررا من الجائحة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة).
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