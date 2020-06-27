انت الان تتابع الحرس الثوري الإيراني: سنكشف عن مفاجآت مذهلة قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي

قال القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي إن حظر التسلح وفر فرصة للعلماء لتلبية حاجات البلاد الدفاعية اعتمادا على القدرات الوطنية، معلنا بأن البلاد ستكشف قريبا عن منظومات مذهلة.

وقال اللواء سلامي في تصريح للصحفيين اليوم السبت، على هامش زيارته التفقدية لمعرض منجزات وقدرات منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية: "هنالك من جانب حظر تسليحي عالمي ضدنا، ومن جانب آخر تعد أمريكا وحلفاؤها من التهديدات لنا، ولقد وفّر الحظر التسليحي الفرصة لعلمائنا لتلبية حاجاتنا الدفاعية اعتمادا على القدرات الوطنية".

وأكد سلامي أنه من الأمور المميزة هو بناء علاقة جيدة بين جهاد الاكتفاء الذاتي ومراكز التطوير والمؤسسات المعرفية، وأن هذا الأمر "جعل كل منظومات أسلحة القوة البرية في غنى عن الخارج، وأن ما يطرحه الأجانب حول تمديد الحظر التسليحي لا تأثير له على قدرات البلاد الدفاعية، وسنشهد الكشف عن منظومات مذهلة في القريب العاجل".

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وأضاف: "ما رأيته اليوم هو تنوع جيد من الأسلحة البرية، حيث اتخذ كوادر القوة البرية نهجا جيدا في هذا المسار بحيث يغطي جميع منظومات القتال البري اللازمة".

واعتبر اللواء سلامي ان النقطة المهمة هي "استخدام المعدات المتفوقة التي تعدها القوة البرية سواء من ناحية قوة التدمير أو الدقة أو تصغير الأحجام أو إضفاء الصفة الآلية على المعدات".