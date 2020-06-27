القبض على 9 من عناصر داعش في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، اليوم، أنها قبضت على تسعة من عناصر تنظيم داعش بمناطق متفرقة من محافظة نينوى (400 كيلومتر شمال بغداد).



وذكرت الوكالة، في بيان لها اليوم، أنه "تم إلقاء القبض على تسعة من الإرهابيين في مناطق مختلفة من المحافظة، عملوا تحت كنى وأسماء مختلفة فيما يسمى هيئة التطوير والتصنيع العسكري والمعسكرات العامة، واشتركوا في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية، وفرض إتاوات على المواطنين أثناء سيطرة عناصر داعش الإرهابية على المحافظة في الفترات السابقة".

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وعلى صعيد آخر، تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى من الوصول إلى مخبأ للأحزمة الناسفة والعتاد في منطقة وادي عكاب بالساحل الأيمن من الموصل وبداخله ثلاثة أحزمة ناسفة وأربع قنابل هاون مختلفة وحاسبتين وقنابل يدوية.

وما زالت محافظة نينوى تشهد نشاطاً لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين، بالرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكرياً.