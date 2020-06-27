برشلونة “يسقط” في فخ التعادل أمام سيلتا فيغو

سعد فاروق – صحافي متدرب
أجبر نادي سيلتا فيغو برشلونة على التعادل بنتيجة هدفين داخل كل شبكة في المباراة التي جرت أطوارها مساء اليوم السبت بملعب بالايدوس، في إطار منافسات الجولة الـ32 من الليغا.
وسجل هدفي برشلونة لويس سواريز في الدقيقتين 20 و67، بينما سجل هدفي سيلتا فيجو سمولوف في الدقيقة 50 وأسباس في الدقيقة 88.
وبهذا التعادل رفع زعيم كتالونيا رصيده إلى 69 نقطة في صدارة ترتيب الليجا بشكل مؤقت، بينما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر.
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