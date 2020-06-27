كورونا تستثني 3 جهات في 24 ساعة وعدد المرضى بالفيروس في ارتفاع

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت عن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة، إذ لازالت البؤر المهنية تفرخ عددا من الإصابات بعدد من جهات المملكة.

وسجلت جهة الدار البيضاء-سطات 75 حالة إضافية، 25 حالة منها بسيدي البرنوصي، و30 حالة بالجديدة، و16 بالدرا البيضاء و4 ببرشيد.

وكشفت الحصيلة اليومية أن جهة مراكش-آسفي عرفت تسجيل 22 حالة كلها بمدينة مراكش، مقابل ذلك سجلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 52 حالة، 10 منها بطنجة، و34 بالفحص أنجرة، و8 بتطوان، وجهة سجلت فاس-مكناس 23 حالة كلها بمدينة فاس.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، 3 في القنيطرة و2 بسيدي قاسم.

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ولازالت البؤر المهنية في جهة العيون-الساقية الحمراء تسجل إصابات جديدة، ففي 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل 62 حالة بالجهة، 61 بمدينة بالعيون وحالة واحدة بطرفاية.

وعرفت جهة اخنيفرة-بني ملال تسجيل حالتين إضافيتين كلها بلفقيه بنصالح، وفي جهة كلميم واد نون حالة واحدة في سيدي إفني، و2 بجهة الداخلة-واد الذهب، لتظل جهة الشرق وجهة سوس-ماسة وجهة درعة-تافيلالت من دون تسجيل أية إصابة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحالات النشطة التي هي قيد العلاج هو 2934 حالة منها 21 حالة صعبة وحرجة، وكلها ذات عوامل اختطار تتعلق إما بعامل السن أو بأمراض مزمنة أو هما معا.

وجددت وزارة الصحة التاكيد على ضرورة احترام وسائل الوقاية من التباعد جسدي وراتداء الأقنعة، مع الحرص على نظافة الأيدي باستمرار خاصة لدى المسنين والمصابين بأمراض مزمنة.