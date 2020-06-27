حصيلة جديدة.. تسجيل 244 إصابة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 244 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و67 حالة شفاء بالمملكة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وكشفت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 67 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الجمعة، إلى الساعة الخامسة من اليوم السبت، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 8723 بنسبة 75 في المائة.
وأضافت المتحدثة أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال 24 ساعة لترتفع الحصيلة إلى 220 حالة في الإجمالي بنسبة 2.2 في المائة.
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