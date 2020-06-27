بايرن ميونخ يختتم الدوري بالفوز على فولفسبورغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أنهى بايرن ميونخ موسمه في الدوري الألماني، بالفوز خارجيا على نظيره فولفسبورغ بأربعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ34 والأخيرة.

وسجل رباعية بايرن ميونخ كل من اللاعبين كينغسيلي كومان، ميكائيل كويسانسي، روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر.

وبهذا الفوز أنهى بطل الدوري الألماني موسمه في صدارة اللائحة برصيد 82 نقطة، فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 49 نقطة وقد احتل المركز السابع.

مجريات المباراة:

وضع فولفسبورغ ضيفه تحت ضغط من بداية المباراة، ليصل بفرصة خطيرة لمرمى مانويل نوير في الدقيقة الأولى عن طريق تسديدة جويلافوجي، لكنها مرت بجوار القائم.

رغم ذلك، رد بايرن بأفضل طريقة ممكنة بصيد شباك الحارس كوين كاستيلس من أول فرصة، بعدما تلقى كومان تمريرة بينية، ليسدد كرة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك حارس فولفسبورغ.

ولم تتوقف هجمات فولفسبورغ بعد تقدم بايرن، لكن نوير تصدى لتسديدة قوية من دانييل جينزيك، قبل أن يجرب جوسيب بريكالو حظه بتصويبة بعيدة المدى، لكنها ذهبت خارج الملعب.

ووقف نوير حائلًا أمام تسديدة رائعة من بريكالو، ليحرم أصحاب الأرض مجددًا من معادلة النتيجة.

وكاد جنابري أن يعزز تقدم بايرن بهدف ثانٍ بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة أرضية زاحفة، لكن كاستيلس أبعدها ببراعة إلى ركنية.

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وحاول جنابري خداع كاستيلس بتسديدة من الجهة اليسرى في الزاوية القريبة، لكن حارس فولفسبورغ كان لها بالمرصاد.

وظهرت خطورة ليفاندوفسكي مع انتصاف الشوط الأول بضربة رأسية متقنة، تصدى لها حارس أصحاب الأرض.

ونجح كويسانسي في افتتاح سجل أهدافه بالبوندسليغا بقذيفة بعيدة المدى، سكنت أقصى الزاوية اليمنى لحارس فولفسبورغ، معززًا تقدم بايرن بهدف ثانٍ، لينتهي الشوط الأول (2-0) لصالح الضيوف.

وظلت المباراة مفتوحة من الجانبين مع بداية الشوط الثاني، وسط اندفاع هجومي من فولفسبورغ، محاولًا تقليص النتيجة.

رغم ذلك شكلت هجمات بايرن المرتدة خطورة بالغة على مرمى أصحاب الأرض، لكن كاستيلس حال دون وصول جنابري للشباك عبر انفراد صريح.

ونجح ليفاندوفسكي في هز شباك فولفسبورغ بعدما استغل كرة ارتدت من الحارس ووضعها داخل المرمى، لكن مساعد الحكم أشار إلى وجوده في التسلل، ليُحرم من الهدف.

ومع انتصاف الشوط الثاني، نجح كويسانسي في الحصول على ركلة جزاء بعد إعاقته داخل المنطقة عن طريق جويلافوجي، الذي حصل على بطاقة صفراء ثانية أدت إلى طرده.

وانبرى ليفاندوفسكي لتنفيذ ركلة الجزاء، ليضعها بنجاح داخل الشباك، محرزًا هدف الضيوف الثالث.

ولم تمر سوى دقائق معدودة حتى وقع مولر على الهدف الرابع للفريق البافاري، بعدما قابل كرة على الطائر داخل منطقة الجزاء بتسديدة صاروخية، سكنت الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف (4-0).