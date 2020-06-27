برشلونة يتعثر بتعادله أمام سيلتا فيغو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعثر فريق برشلونة بعد تعادله في مباراته الخارجية أمام سيلتا فيغو بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة 32 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا برشلونة اللاعب لويس سواريز، وفي المقابل سجل هدفي سيلتا فيغو كل من اللاعبين فيدور سمولوف واياغو أسباس.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 69 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري حاليا، فيما أصبح برصيد سيلتا فيغو 34 نقطة وهو يحتل المركز السادس عشر.

مجريات المباراة:

كشر برشلونة عن أنيابه مُبكرًا، حيث استغل جيرارد بيكيه ركلة ركنية لبرشلونة، وسدد رأسية قوية اصطدمت بالعارضة الأفقية في الدقيقة 6، لتحرمه من تسجيل الهدف الأول للبلوغرانا.

ومن هجوم عكسي لسيلتا فيغو في الدقيقة 7، وصلت الكرة لسمولوف، وسدد كرة اصطدمت بأومتيتي وتحولت إلى ركنية.

وحصل ليونيل ميسي على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، أرسلها كرة عرضية في المنطقة، استغلها لويس سواريز بتسديدة رأسية أسكنها على يسار حارس سيلتا فيغو روبن بلانكو، ليمنح التقدم للبارسا في الدقية 20.

وكاد أسباس أن يُسجل هدف التعادل لسيلتا فيغو في الدقيقة 21، حيث استغل زملاؤه خطأ فادحا من الحارس تير شتيغن، ووصلت الكرة لأسباس الذي سدد لكن الكرة اصطدمت في راكيتيتش وتحولت إلى الركنية.

وحرم القائم برايس مينديز لاعب سيلتا فيغو من تسجيل هدف التعادل، والذي تلقى تمريرة سحرية في المنطقة من دينيس سواريز، لينفرد بتير شتيغن لولا أن اصطدمت تسديدته بالقائم الأيسر للحارس الألماني في الدقيقة 23.

وتلقى ميسي تمريرة من راكيتيتش على حدود منطقة الجزاء، وسدد بقوة أعلى مرمى سيلتا فيغو في الدقيقة 40.

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آخر محاولة لبرشلونة في الشوط الأول، كانت عبر ميسي في الدقيقة 46، من ركلة ركنية نفذها مباشرة على المرمى، وتصدى لها حارس سيلتا فيغو روبن بلانكو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط، سجل سمولوف هدف التعادل لسيلتا فيغو في الدقيقة 50، حيث تلقى تمريرة في منطقة الجزاء من زميله يوكوسلوف وسدد على يمين الحارس تير شتيغن.

وسدد ميسي كرة قوية، بالقدم اليسرى في الدقيقة 53، لكنها مرت أعلى مرمى سيلتا فيغو.

ونجح سواريز في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 67، بتمريرة من ليونيل ميسي في منطقة الجزاء، حيث سدد الأوروغواياني أقصى يمين روبن بلانكو حارس سيلتا فيجو.

وسعى كيكي سيتين مدرب برشلونة، لتنشيط الخط الهجومي، فأشرك برايثوايت بدلا من أنسو فاتي، وغريزمان بدلا من سواريز، ولاحقًا فيربو مكان جوردي ألبا، وآرثر بدلا من ريكي بويج.

وتألق تير شتيغن حارس برشلونة في التصدي لتسديدة نوليت مهاجم سيلتا فيغو في الدقيقة 79.

واقتنص أسباس لاعب سيلتا فيجو هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 88، من ركلة حرة ساحرة على حدود منطقة الجزاء، حيث مرت تسديدته على يمين تير شتيغن.

وتألق تير شتيغن في التصدي لمحاولة محققة من سيلتا فيجو لتسجيل الهدف الثالث، عبر نوليتو في الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي، ليُهدر برشلونة نقطتين ثمينتين في الصراع مع ريال مدريد على الليغا.