الصحة الفلسطينيّة: حالتا وفاة و258 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت وزارة الصحة الفلسطينيّة 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة في كل من الخليل ونابلس وجنين، وما يرفع حصيلة إصابات اليوم إلى 258.
وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، أن من بين الإصابات الجديدة سجّلت محافظة الخليل 179 إصابة، و10 في محافظة نابلس، وإصابتان في محافظة جنين، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 2053، و620 حالة تعافٍ، فيما أن الحالات النشطة 1427.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة لشابة مقدسية من رأس العامود نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات إلى 6 حالات.
وأضافت أن 11 حالة بين المصابين بالفيروس وصفت بالخطرة، وهي متواجدة في غرف العناية المكثفة، في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان موصولتان بأجهزة التنفس الاصطناعي، مبينة أنه تم نقل إحدى الإصابات من الخليل لإجراء قسطرة قلبية.
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