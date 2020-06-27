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شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل أكبر عدد إصابات بكورونا في يوم واحد والان مع التفاصيل
السبت 27 يونيو 2020
قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إن البلاد سجلت اليوم السبت أكبر زيادة يومية للإصابات بفيروس كورونا بعدما رصدت 1385 حالة جديدة ليصل إجمالي الحالات إلى 52812.
وأضاف أن هناك 37 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 2720.
من ناحية أخرى قالت السلطات المحلية إن تسعة أشخاص كانوا على طائرة انطلقت من إندونيسيا إلى كمبوديا تأكدت إصابتهم بالفيروس بعد الفحوص التي أجريت بعد نزول الطائرة.
وهناك مواطن إندونيسي واحد بين التسعة، والباقون من كمبوديا.
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