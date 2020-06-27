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الكويت تسجل 688 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 688 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل

السبت 27 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى344 حالة.

 

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية(كونا) اليوم عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قوله إنه تم تسجيل 688 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 44391 حالة.

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ولفت إلى أن 155مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

 

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 617  مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 34586حالة  .

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