شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن عن تسجيل 387 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 27 يونيو 2020 أعلنت د. آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات التي عقدت اليوم إجراء 52,527 فحص جديد، والكشف عن 387 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 47,360 حالة.

وتسجيل 365 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 35,834 حالة. Advertisements ووفاة شخص من المصابين بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 311 حالة. ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بمرض كوفيد19 والتي ما زالت تتلقى العلاج في الدولة 11,215 حالة حتى الآن.

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