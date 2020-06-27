شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: الحوثي يخفي 13 ألف مختطف في 300 سجن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان اليمني اليوم السبت، وجود 13 ألف معتقل ومختطف يمني في 300 سجن حوثي، مؤكداً أن تلك السجون ترتكب فيها جرائم بشعة.

وطالب المركز في ندوة نظمت بمناسبة اليوم العالمي لضحايا التعذيب أمس المنظمات الدولية الفاعلة بالتحقيق ومتابعة مرتكبي الجرائم في اليمن ووضع حد للانتهاكات الحوثية.

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وأكد المختطف الدكتورعبدالقادر الجنيد أنه تنقل في 15 سجناً وزنزانة خلال عام واحد من الاعتقال في صنعاء، موضحاً أنه تعرض لتعذيب وصفه بـ«سالب للآدمية والوحشي»، لافتاً إلى أن هناك المئات من المختطفين لأسباب مناطقية ونظرات تعصب طائفي وعنصري لا أكثر، وفقاً لـ«عكاظ».

يأتي ذلك، في الوقت الذي أعلنت المجموعة التنفيذية لتحالف حرية الإعلام أمس عن قلقها إزاء إصدار الحوثي أحكاماً بإعدام صحفيين يمنيين مختطفين منذ نحو 5 سنوات، مطالبة بالرجوع عن القرار والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين.

وطالب أطباء يمنيون في تعز أمس المجتمع الدولي بالتدخل لمنع المليشيا من قصف المستشفيات، مؤكدين أن 3 مرضى أصيبوا بقصف حوثي على مستشفى الجذام والسكن الخاص بالمرضى غرب تعز.