شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: 175 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إيطاليا 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، مقارنة بـ 259 حالة أمس، بحسب وزارة الصحة الإيطالية. وأعلنت تسجيل ثماني وفيات بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقارنة بـ 30 أمس. ويرتفع إجمالي الوفيات في البلاد بذلك إلى 34 ألفا و 716 حالة وفاة. وسجلت منطقة لومباردي 77 حالة إصابة جديدة أي 44 في المائة من مجموع الحالات الجديدة في البلاد.

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