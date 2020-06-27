شكرا لقرائتكم خبر عن 208 ألف حالة إصابة بكورونا في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 208 ألفا و 392 حالة حتى الساعة 07:30

من صباح اليوم السبت بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز و وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد- 19 في المكسيك إلى 25779 حالة وفاة، في حين تعافى 156 ألفا و827 شخصا من المرض الناجم عن الإصابة

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بفيروس كورونا المستجد. ومر حوالي 17 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في المكسيك.

وسجلت المكسيك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 5441 حالة إصابة بالفيروس و 719 حالة وفاة، فيما تعافي 4465 مريضا من الفيروس خلال ذات

الفترة.