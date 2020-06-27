شكرا لقرائتكم خبر عن 208 ألف حالة إصابة بكورونا في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل
من صباح اليوم السبت بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز و وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد- 19 في المكسيك إلى 25779 حالة وفاة، في حين تعافى 156 ألفا و827 شخصا من المرض الناجم عن الإصابة
بفيروس كورونا المستجد. ومر حوالي 17 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في المكسيك.
وسجلت المكسيك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 5441 حالة إصابة بالفيروس و 719 حالة وفاة، فيما تعافي 4465 مريضا من الفيروس خلال ذات
الفترة.
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