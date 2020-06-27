قررت خلية الأزمة في محافظة البصرة، السبت، تمديد حظر التجوال الكلي في المحافظة لغاية الخميس.
وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "قررت تمديد حظر التجوال الكلي في محافظة البصرة لغاية يوم الخميس المقبل".
وقررت خلية الأزمة في محافظة واسط في وقت سابق من، اليوم السبت، تمديد حظر التجوال الشامل الأسبوع الجاري.
وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من، اليوم السبت، عن تسجيل 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق و 101 حالة وفاة، فيما تم شفاء 1079 مصابا بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقررت خلية الأزمة في محافظة واسط في وقت سابق من، اليوم السبت، تمديد حظر التجوال الشامل الأسبوع الجاري.
وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من، اليوم السبت، عن تسجيل 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق و 101 حالة وفاة، فيما تم شفاء 1079 مصابا بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر تمديد حظر التجوال الكلي في البصرة لغاية الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.