تمديد حظر التجوال الكلي في البصرة لغاية الخميس المقبل

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "قررت تمديد حظر التجوال الكلي في محافظة البصرة لغاية يوم الخميس المقبل".

وقررت خلية الأزمة في محافظة واسط في وقت سابق من، اليوم السبت، تمديد حظر التجوال الشامل الأسبوع الجاري.

