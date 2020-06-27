تنشر الخليج 365، اليوم السبت، التقرير اليومي لفيروس كارونا لمنظمة الصحة العالمية لبلدان الشرق الاوسط وبينها العراق. في ادناه نسخة من التقرير:

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كانت هذه تفاصيل خبر بينها العراق.. تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كرونا بالشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.