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قطر تتعهد بتقديم 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة كورونا

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وقال آل ثاني، أثناء مشاركته عن بعد في اختتام قمة "COVID-19" للتعهدات التي نظمتها عبر الفيديو منظمة "المواطن العالمي" غير الربحية، إن قطر تتعهد بتقديم مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لدعم التوصل السريع لإيجاد معدات لفحص وعلاج وتوفير لقاح لفيروس المستجد، بالإضافة إلى مساهمتها بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي للتحالف العالمي للقاحات.

وأكد: "جائحة لا تختبر أنظمتنا الصحية والتعليمية واقتصاداتنا فحسب، بل تختبر أيضا قيمنا وقدرتنا على الاستجابة بشكل عاجل وبالتضامن المطلوب عبر الحدود".

ولفت إلى أنه "أصبح من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، مضاعفة الدعم الدولي والالتزام السياسي لضمان التوصل إلى إجراء اختبارات لفيروس كورونا المستجد وإيجاد علاجات ولقاحات للجميع".

ودعا التحالف، الذي تقوده منظمة الصحة العالمية، جهات مانحة من القطاعين الحكومي والخاص إلى المساعدة في جمع 31.3 مليار دولار خلال الإثني عشر شهرا المقبلة لتطوير علاجات ولقاحات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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