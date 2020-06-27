وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، السبت، تسجيل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذكرت الوزارة في بيان، انه "تم إجراء 52,527 فحصاً جديداً لفيروس كورونا". وأضافت أنه "تم تسجيل 387 إصابة جديدة بالفيروس، و365 حالة شفاء و وفاة شخص واحد".



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