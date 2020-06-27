كورونا.. 500 ألف وفاة ونحو 10 ملايين مصاب في العالم

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دولة ومنطقة منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 125009 حالات وفاة ومليونين و479763 حالة إصابة. وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 55961 حالة وفاة ومليون 274974 حالة إصابة.

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