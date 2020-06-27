رياضة 2020-06-27 | 19:28 5,226 مشاهدة مازال قبر اسطورة الكرة العراقية الراحل "عمو بابا"، يعاني من الإهمال بالرغم من الوعود الكثيرة التي أطلقها عدد من المسؤولين من اجل ترميم القبر. Advertisements المحرر: محمد خليل

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. عمو بابا يشكونا الى السماء.. الإهمال يطال النجوم حتى بعد الوفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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