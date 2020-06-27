روبن يتراجع عن الاعتزال.. تعرف على فريقه الجديد

روبن كان قرر اعتزاله كرة القدم في الربع من يوليو 2019، بقميص النادي البافاري، بعدما قضى داخل "أليانز آرينا"، 10 مواسم.

الإصابات كانت لعبت دورًا في ابتعاد ربون عن الملاعب في الموسم الماضي، حيث لم يتمكن من المشاركة سوى في 11 مباراة في البوندسليجا، و4 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ليُقرر الاعتزال عقب ذلك.



وعلى الرغم أنّ روبن صاحب الـ"36" عامًا كان اتجه لتدريب الشباب خلال الفترة الماضية، ألا أنّ جناح ريال مدريد السابق، قرر التراجع عن الاعتزال، وقرر العودة لكرة القدم الاحترافية مرة أخرى.

وأوضح النادي الهولندي، خلال بيانه، أنّ ""ظهر غدًا الأحد، سيكون هُناك مؤتمر صحفي، يتواجد فيه روبن بالإضافة إلى المدير الفني للفريق، من أجل تقديم النجم الهولندي لوسائل الإعلام".

روبن سبق له اللعب من قِبل في الدوري الإنجليزي، حيث ارتدى قميص تشيلسي لمدة ثلاثة مواسم، قِبل أنّ ينضم لـ ريال مدريد، ثم اختتم مسيرته مع بايرن ميونخ.



وخلال مسيرته مع بطل البوندسليجا، حصل روبن على جائزة لاعب الموسم في 2009/2010، ولاعب السنة في الدوري الألماني، وذلك في الموسم ذاته، وتوج بالعديد من الألقاب والبطولات، أبرزهم لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2013، وحصد لقب الدوري الألماني في 8 مناسبات.

وخاض روبن 307 مباريات مع النادي البافاري بمختلف المسابقات خلال مسيرته، وتمكن من إحراز 143 هدفًا، وقدم 101 تمريرة حاسمة.