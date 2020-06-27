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مقتل ضابط بمنصب مدير شرطة بهجوم مسلح في واسط

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة مسلحة اقدمت، اليوم، على اغتيال العميد كاظم راضي مدير شرطة قسم الحي".

وأضاف، أن "عملية الاغتيال تمت بالقرب من بوابة المركز في واسط"، مشيرا الى أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالجريمة".

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