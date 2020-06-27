مقتل جنديين في هجوم إرهابي شرقي مالي

أعلن الجيش المالي اليوم السبت، مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين، في هجوم إرهابي جنوب شرقي البلاد.



وقال القوات المسلحة المالية في بيان، إن المسلحين استهدفوا موقعا عسكريا في قرية دينانغورو بالقرب من حدود بوركينا فاسو في جنوب شرقي البلاد، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

ودخلت مالي، التي تعد أحدى أفقر دول العالم، في نزاع دام منذ العام 2012، حين خاضت ميليشيات الطوارق والإرهابيون تمردا في شمال البلاد.

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وامتدّ العنف لاحقًا إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، ما أدى إلى اندلاع توترات عرقية في المنطقة، والتي أودت بحياة آلاف الجنود والمدنيين، فيما اضطر مئات الآلاف إلى الفرار من منازلهم.

ولا تزال مساحات واسعة من البلاد خارج سيطرة الحكومة المالية، رغم نشر آلاف من عناصر القوات الفرنسية وقوة الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يجتمع رئيسا مالي وفرنسا في موريتانيا الثلاثاء المقبل، لمناقشة الوضع الأمني في المنطقة.