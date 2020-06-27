الحزب الحاكم في غانا يرشح رئيس البلاد للانتخابات المقبلة

اختار الحزب الوطني الجديد الحاكم في غانا، السبت، رئيس البلاد نانا أكوفو-أدو مرشحا له في انتخابات الرئاسة التي تجري هذا العام، مما يمهد الطريق لمواجهة ثالثة مباشرة على التوالي مع الرئيس السابق جون دراماني ماهاما.



وأزاح أكوفو أدو (76 عاما) الرئيس السابق من السلطة عام 2016 بعد فوزه في الانتخابات بنسبة 53.8% من الأصوات، مما عزز سمعة غانا المنتجة للذهب والكاكاو والواقعة في غرب أفريقيا كدولة ديمقراطية بارزة في منطقة اشتهرت بعدم الاستقرار السياسي.

وقال الحزب الوطني الجديد الغاني، في بيان اليوم السبت، إن أكوفو-أدو سيخوض انتخابات السابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بصحبة نائب الرئيس محمود بومييا.

وكان ماهاما (61 عاما)، الذي اختاره حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي مرشحا له، قد هزم أكوفو-أدو في السباق الرئاسي لعام 2012.