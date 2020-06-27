ترامب يستعرض الإثنين خطة سحب قوات أمريكية من ألمانيا

يستعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين المقبل، خطة وزير الدفاع مارك إسبر، لسحب قسم من القوات الأمريكية في ألمانيا، بهدف إعادة نشرها في شرق أوروبا.



وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان السبت، إن إسبر "التقى ترامب الأربعاء الماضي، لمناقشة وجودنا في أوروبا"، مضيفا أنه " سيعرض الإثنين خيارات تتناول الوجود العسكري في ألمانيا".

وأفاد مسؤولان في البنتاجون بأن الخطة تتمثل في خفض عدد القوات المنتشرة في ألمانيا إلى 25 ألف جندي، الأمر الذي كان أعلنه ترامب في 15 يونيو/حزيران، ما يعني تقليصا بواقع نحو 9500 عنصر.

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وأوضح المسؤولان، رافضين كشف هويتهما، أن بعض هؤلاء سيعودون إلى الولايات المتحدة فيما سيتم إرسال البعض الآخر إلى دول أخرى في أوروبا الشرقية.

لكنهما لم يحددا الدول التي يمكن أن تنتشر فيها القوات الأمريكية لأن ذلك يندرج ضمن الخيارات التي ستعرض أمام ترامب الإثنين المقبل.

لكن الرئيس الأمريكي أكد الأربعاء الماضي، خلال استقباله الرئيس البولندي أندريه دودا، في البيت الابيض أن "بولندا ستكون بين الأماكن الأخرى في أوروبا".

ووعد حلف شمال الأطلسي "الناتو" روسيا عام 1997 بعدم إقامة قواعد دائمة في دول شرق أوروبا، لكن أمريكا ترى أن ضم القرم والنزاع المستمر في أوكرانيا يعفيان الحلف من هذا الوعد.