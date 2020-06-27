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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هجوم وتعليقات محرجة بحق أردوغان خلال حوار مع الطلبة عبر الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
هاجم عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك خلال لقائه مجموعة من الطلاب الأتراك عبر الإنترنت، للحديث معهم حول اختبارات التعليم العالي، التي من المقرر أن تجري في عطلة نهاية الأسبوع الجاري، حسب ما ذكرت صحيفة ”زمان“ المحلية المعارضة.
وجاء في الصحيفة، أن النشطاء عبروا في الهجوم على أردوغان بتعليقات محرجة مثل قولهم أسفل الفيديو الذي أذيع مباشرة على الهواء، ”لن نصوت لكم“ و“إلى اللقاء أمام الصناديق“، في حين كان مفاجئا أنه خلال 7 ساعات فقط من انتهاء الحوار بين الرئيس والطلبة، أن سجل 243 ألف ناشط على الحوار بـ“عدم إعجاب“.
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