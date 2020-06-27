إخوان ليبيا يرفعون شعار "الدم الليبي مقابل النفط"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

وصلت الأزمة الليبية في المفاوضات غير المباشرة إلى نقطة بدت كاشفة لطبيعة من يدير طرابلس، حيث يرفع فيها تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا المتحكم فيما يعرف بـ"المجلس الرئاسي" شعار "الدم الليبي مقابل النفط".



والجمعة، نقلت صحف محلية ليبية عن الإخواني، مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، قوله إن "النفط الليبي ملك للشعب الليبي، وإنه يرفض أي محاولات من أي دول أجنبية منع استئناف إنتاج النفط."

وفي سياق ابتزاز المواقف الدولية لوح صنع الله بخسارة العديد من الدول بفعل غياب النفط الليبي في الأسواق العالمية.

وزعم صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط تحتاج إلى قوات وطنية أمنية مستقلة ومحترفة من شأنها أن تسهل استئناف عمليات الإنتاج.

مصادر سياسية ليبية رأت أن تصريحات صنع الله هي محاولة للالتفاف للإيحاء بوجود قوات أجنبية داخل الحقول النفطية، في إشارة ضمنية ربما إلى روسيا.

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الضغوط الإخوانية والنهج الابتزازي يستبق ما ظهر جليا خلال الايام السابقة من توجه إقليمي ودولي لإعادة الملف الليبي لنقطة الحوار والمفاوضات، سعيا من التنظيم الإرهابي لفرض شروط مسبقةن او تخريب الجهود الإقليمية والدولية الساعية لحل الازمة.

التفاعلات الدولية جاءت خلال الأيام الماضية بما لا يشتهي "المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق" اللذين يسيطر عليهما الإخوان والمليشيات الإرهابية بتمويل ودعم تركي وقطري، حيث ابدت الإدارة الأمريكية استعدادا لإتخاذ خطوات في اتجاه الحل وفق "إعلان القاهرة" وهو خارطة المسار السياسي التي اطلقها الرئيس المصري في 6 يونيو/حزيران الجاري.

المسار السياسي الشامل الذي صاغته مصر في "إعلان القاهرة" حظي بتأييد ودعم عربي وأوروبي، إلى جانب الدعم الروسي والأمريكي، باعتباره حل شامل للصراع مبني على مصلحة الليبيين والحوار بين الأطراف المتصارعة، بالإضافة إلى التوزيع العادل لثروة الليبيين وعلى راسها العوائد النفطية بشكل عادل وشفاف، ومنع تدفق الأموال إلى خزائن تنظيم الإخوان الإرهابي ومرتزقة تركيا والمليشيات.

وكانت القبائل الليبية قد أعلنت في 18 يناير/كانون الثاني الماضي إغلاق الحقول والمواني النفطية شرقي البلاد، وإيقاف تصدير النفط بالتزامن مع انعقاد مؤتمر برلين لإيصال رسالة احتجاج للدول المنخرطة في حل الأزمة الليبية على استخدام حكومة السراج غير الشرعية لعوائد النفط لجلب ودفع رواتب المرتزقة السوريين والعسكريين الأتراك.

وقالت القبائل في بيان لها حينها إن "الأموال المتدفقة من إنتاج النفط يستخدمها السراج في خدمة أهداف تنظيم الإرهاب الإخواني الذي يحاول السطو على ليبيا".

وفي أعقاب ذلك أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي استجابتها لمطلب الليبيين، كما دعم البرلمان الشرعي المنتخب مطلب القبائل الليبية صاحبة القرار الأصيل في الثروة النفطية.

ومنذ إغلاق القبائل الليبية الحقول والمواني النفطية توالت محاولات تنظيم الإخوان الإرهابي ومسلحيه للالتفاف على قرار الليبيين، عبر محاولات متكررة لاقتحام الحقول النفطية في جنوب ووسط ليبيا، وكان آخرها في مطلع يونيو/حزيران الجاري بحقل "الشرارة"، وسبقته محاولات أخرى في مارس/آذار، وأحبطها جميعا تصدى الجيش الوطني الليبي لها ومعه القبائل الليبية.