رئيس وزراء إيطاليا مخاطباً السراج : حل الأزمة في ليبيا ليس عسكريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، خلال لقاء رئيس "حكومة الوفاق" الليبية غير الدستورية، فايز السراج في روما، أن حل الأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكرياً.



وقال كونتي، السبت، يجب عمل جميع أطراف الأزمة الليبية من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار، وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات حوار برلين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر رئاسة الحكومة في روما، في إطار زيارة السراج لإيطاليا.

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واتفق كونتي مع السراج على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، واستمرار مساهمة روما في عملية نزع الألغام التي بدأت منذ أيام.

وكانت بعض القوى الخارجية اتفقت خلال اجتماع قمة عُقد في برلين 19 يناير/كانون الثاني الماضي على تعزيز الهدنة في ليبيا، لكن مليشيات السراج لم تلتزم باتفاقيات وقف إطلاق النار، ولم تكف تركيا عن إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.

وفي وقت سابق، اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على ضرورة إنهاء الأزمة الليبية عبر حل سياسي، لا سيما بدعم المساعي الأممية ذات الصلة، وتنفيذ مخرجات عملية برلين.

وأكد الرئيس المصري، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي، حرص بلاده على استعادة أركان الدولة الليبية، وإنهاء فوضى انتشار المليشيات الإرهابية، عبر الحل السياسي.، ومنح الأولوية القصوى لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب الليبي.