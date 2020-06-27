شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عُمان تسجل 919 إصابة جديدة بـ" كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت سلطنة عمان، اليوم، عن تسجيل 919 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع الإجمالي الى 36953 حالة.



ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الصحة أن 517 حالة لمواطنين عمانيين و402 حالة لوافدين، مشيرة إلى أن 20363 حالة من 36953 حالة قد تماثلت للشفاء، فيما بلغت حالات الوفيات 159 حالة.

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